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在台灣有數十萬像 Warni 一樣的爸媽，為了家人飛越數千公里來到台灣工作，與小孩或家人每三年才能相見一次，期待這樣的犧牲能換得更好的生活，實現當初掛在心上、帶著來台灣的夢。
其實很多移工，因為在台灣沒有機會透過教育累積自己，
等到工作長達十幾年回國後，往往遇到以下問題，形成惡性循環：
雖然在台灣的收入高於母國，但每個月寄回家的錢往往因為要償還債務、修補房子等而沒有辦法存錢，因此移工回國後，仍然沒有積蓄，需要從零開始。
移工因為長期離家容易造成婚姻失和、與孩子的關係疏離，加上回到原本的文化需要再次適應與融入，因而形成孤立與無助的心理狀態。
很多移工的夢想是在回國後開一間屬於自己的小店，但因為缺乏開店籌備的正確心態與商業知識，常常因此又積欠一筆債務，經濟再次陷入困難。
因為已經過了剛出社會的年紀、加上在台灣又沒有累積有用的知識技能，導致移工回國後難以找到足以支持家計的工作，家庭經濟仍然困難重重。
最後只好再次離開家人出國工作，陷入貧窮的惡性循環，難以掙脫。
但是你知道嗎？在台灣工作時，如果移工能透過閒暇時間來學習、充實自己，建立正確的觀念與習慣，為回國做好充足準備，那麼他們便有機會打破這個惡性循環。台灣，成為他們出國的最後一站、也是收穫最多的一站；因為在台灣的經驗，讓他們回國後真正達到經濟自立，讓家人有更好的生活、也實踐心中的夢想。
One-Forty 是一個關心東南亞移工的非營利組織，致力於透過「教育」讓移工終結貧窮的惡性循環。2015 年創立，我們不只研發各種課程讓移工透過假日學習來充實自己，也鼓勵移工建立正確的儲蓄觀念、工作態度，並與他們分享台灣的文化，藉此創造更多交流、理解與互信。
包含中文、英文、理財創業、電腦課等
每月 1-2 次來 One-Forty 上課學習
讓無法放假的移工也可以在家學習
一起透過線上平台學習有用的知識技能
Warti 回印尼後，開了一間夢想中的衣服店：「我現在很開心，每天都好多訂單，大家都喜歡我和老公做的衣服，朋友推薦給朋友，常常要趕訂單到半夜呢！」
Yani 是第一期學生，回印尼後到當地台商擔任中文印尼文的口譯，薪水是當地的三倍。她面試時特別這樣說：「很感謝 One-Forty，讓我有機會一直練習說中文。」
Mandala 熱愛自彈自唱，在課堂上有機會就會上台表演。後來組了一個樂團，放假就在台灣各地表演。他寫了一首歌給 One-Forty，說唱歌讓他有機會成為自己。
常有許多移工告訴我們：
「我這次沒有報到名，下次可不可以開放更多名額？」「在台中有沒有課？我也想去 One-Forty 上課！」
這三年，我們努力研發課程、建立移工社群；今天，我們需要你的支持才能擴大學校的規模，讓課程更加多元、讓師資更加充足、讓學習系統更加完整，一起打造一座讓全台灣移工都能利用閒暇時間學習、充實自我的移工學校。讓台灣，協助他們實踐當初飄洋過海所帶來的夢想。
在台灣持續學習，培養翻轉生命的力量
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