我們努力從 0 到 1，今天我們需要你， 一起從 1 走到 ∞

常有許多移工告訴我們：

「我這次沒有報到名，下次可不可以開放更多名額？」「在台中有沒有課？我也想去 One-Forty 上課！」

這三年，我們努力研發課程、建立移工社群；今天，我們需要你的支持才能擴大學校的規模，讓課程更加多元、讓師資更加充足、讓學習系統更加完整，一起打造一座讓全台灣移工都能利用閒暇時間學習、充實自我的移工學校。讓台灣，協助他們實踐當初飄洋過海所帶來的夢想。