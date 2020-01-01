One-Forty

在台灣蓋一座東南亞移工學校

【離開 3000 公里的理由】
一位印尼媽媽的自白

在台灣有數十萬像 Warni 一樣的爸媽，為了家人飛越數千公里來到台灣工作，與小孩或家人每三年才能相見一次，期待這樣的犧牲能換得更好的生活，實現當初掛在心上、帶著來台灣的夢。

但是

其實很多移工，因為在台灣沒有機會透過教育累積自己，
等到工作長達十幾年回國後，往往遇到以下問題，形成惡性循環：

  • 回家後又要重頭開始

    雖然在台灣的收入高於母國，但每個月寄回家的錢往往因為要償還債務、修補房子等而沒有辦法存錢，因此移工回國後，仍然沒有積蓄，需要從零開始。

  • 難以再融入且家庭破碎

    移工因為長期離家容易造成婚姻失和、與孩子的關係疏離，加上回到原本的文化需要再次適應與融入，因而形成孤立與無助的心理狀態。

  • 經營小本生意失敗

    很多移工的夢想是在回國後開一間屬於自己的小店，但因為缺乏開店籌備的正確心態與商業知識，常常因此又積欠一筆債務，經濟再次陷入困難。

  • 找不到能支持家計的工作

    因為已經過了剛出社會的年紀、加上在台灣又沒有累積有用的知識技能，導致移工回國後難以找到足以支持家計的工作，家庭經濟仍然困難重重。

最後只好再次離開家人出國工作，陷入貧窮的惡性循環，難以掙脫。

讓台灣成為實現夢想的土地

但是你知道嗎？在台灣工作時，如果移工能透過閒暇時間來學習、充實自己，建立正確的觀念與習慣，為回國做好充足準備，那麼他們便有機會打破這個惡性循環。台灣，成為他們出國的最後一站、也是收穫最多的一站；因為在台灣的經驗，讓他們回國後真正達到經濟自立，讓家人有更好的生活、也實踐心中的夢想。

One-Forty 這三年⋯⋯

One-Forty 是一個關心東南亞移工的非營利組織，致力於透過「教育」讓移工終結貧窮的惡性循環。2015 年創立，我們不只研發各種課程讓移工透過假日學習來充實自己，也鼓勵移工建立正確的儲蓄觀念、工作態度，並與他們分享台灣的文化，藉此創造更多交流、理解與互信。

  • 170

    實體課程

    包含中文、英文、理財創業、電腦課等

  • 600

    實體課程學生

    每月 1-2 次來 One-Forty 上課學習

  • 250

    線上學習影片

    讓無法放假的移工也可以在家學習

  • 30,000

    移工線上學習社群

    一起透過線上平台學習有用的知識技能

這些是從 One-Forty 畢業的學生

  • WartiWarti
    Warti

    回國後開了一間衣服店

    Warti 回印尼後，開了一間夢想中的衣服店：「我現在很開心，每天都好多訂單，大家都喜歡我和老公做的衣服，朋友推薦給朋友，常常要趕訂單到半夜呢！」

  • YaniYani
    Yani

    回國後擔任台商的翻譯

    Yani 是第一期學生，回印尼後到當地台商擔任中文印尼文的口譯，薪水是當地的三倍。她面試時特別這樣說：「很感謝 One-Forty，讓我有機會一直練習說中文。」

  • MandalaMandala
    Mandala

    用歌聲唱出自己的故事

    Mandala 熱愛自彈自唱，在課堂上有機會就會上台表演。後來組了一個樂團，放假就在台灣各地表演。他寫了一首歌給 One-Forty，說唱歌讓他有機會成為自己。

我們努力從 0 到 1，今天我們需要你， 一起從 1 走到 ∞

常有許多移工告訴我們：

「我這次沒有報到名，下次可不可以開放更多名額？」「在台中有沒有課？我也想去 One-Forty 上課！」

這三年，我們努力研發課程、建立移工社群；今天，我們需要你的支持才能擴大學校的規模，讓課程更加多元、讓師資更加充足、讓學習系統更加完整，一起打造一座讓全台灣移工都能利用閒暇時間學習、充實自我的移工學校。讓台灣，協助他們實踐當初飄洋過海所帶來的夢想。

你還可以選擇

企業贊助或合作請寄信至 [email protected] 或來電至 02-25852140

定期定額贊助人，是我們最感謝與重視的 VIP

每一筆贊助，從來都不是理所當然。

我們重視每一位定期定額捐款人，並設計以下回饋來表示我們對你的感謝：

（定期定額捐款人將在每年初收到年度捐款收據）

  • 列名感謝牆

    你將名列 One-Forty 官網上的建校感謝牆，以及移工學校課本上的特別感謝名單，因為有你的支持，我們才得以走的更長更遠

  • 每月驚喜電子信

    我們的目標是讓 One-Forty 電子信，成為你每個月最期待的事情。裡面有專屬定期定額捐款人的驚喜，還有最真實的計畫進度與成果

  • 年度捐款人晚會

    每年一次的定期定額捐款人限定晚會，聽創辦人分享年度成果、聽移工分享生命故事，讓我們利用這個機會好好的感謝你

  • 不定期 VIP 活動

    我們特別規劃專屬定期定額捐款人的秘密活動，像是故事分享會、電影特映會、辦公室導覽、文化小旅行等，免費邀請你參加（每年 2-3 次）

百分之百承諾

我們承諾，所有定期定額的捐款，將 100% 投入移工教育計畫中，直接受益到移工身上

看看 One-Forty 移工學校
上課 360 度實境影片

支持移工學校計畫，讓更多移工透過學習來實現夢想

我是台灣人，我要支持

了解更多 One-Forty

特別感謝

香港樂施會
台灣福興工業股份有限公司
貝殼放大
換日線
關鍵評論網
Womany 女人迷
報導者
Syndavant
台灣文創發展基金會
第二計畫 Plan b
華山1914
燦爛時光
移人
城市浪人
Spark News
新竹物流
橘子關懷基金會
台灣數位文化協會
NPOst 公益交流站
大愛電視
a+b=3
見性社會福利基金會
台灣民主基金會
Qsearch
概念啊實業有限公司
台灣少年權益與福利促進聯盟
Archicake
台北市家長協會
BASED DESIGN
IF Prepaid Card Indonesia
Asia Miles
Lia：從台灣回印尼讀大學，以後想去日本當專業護士！

Lia：從台灣回印尼讀大學，以後想去日本當專業護士！
【實習日記】Pupu：我們來自 One-Forty！

【實習日記】Pupu：我們來自 One-Forty！
【2017 One-Forty 年度特展】一切從哪裡開始？

【2017 One-Forty 年度特展】一切從哪裡開始？
Heni：成為移工不是夢想，我要讓所有人透過教育打破貧窮

Heni：成為移工不是夢想，我要讓所有人透過教育打破貧窮
【在美之前，無關性別】直擊！菲律賓移工選美比賽

【在美之前，無關性別】直擊！菲律賓移工選美比賽
【2017 雜學校教育展】我們想讓你，成為你自己

【2017 雜學校教育展】我們想讓你，成為你自己
【One-Forty School】在課堂上，每個人都一樣重要

【One-Forty School】在課堂上，每個人都一樣重要
Nanik：我的水果冰 + 肯德基炸雞 + 烤雞店

Nanik：我的水果冰 + 肯德基炸雞 + 烤雞店
【安娜二訪】老的時候，我會記得年輕時自己有多勇敢

【安娜二訪】老的時候，我會記得年輕時自己有多勇敢
【實習日記】Sandy：你相信什麼？

【實習日記】Sandy：你相信什麼？
Dewi：奶奶讓我學到「對每個人都要是一樣的。」

Dewi：奶奶讓我學到「對每個人都要是一樣的。」
【2016 發條音樂節】用音樂、遊戲與故事，開啟認識東南亞的第一步

【2016 發條音樂節】用音樂、遊戲與故事，開啟認識東南亞的第一步

One-Forty

MORE

CONTACT

Copyright © 2020 One-Forty - All Rights Reserved.

crafted with in TPE